Polizei findet über 400.000 Euro im Porsche auf der A3 bei Hunderdorf

Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A3 bei Hunderdorf im Landkreis Straubing-Bogen, durchsuchten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen Porsche mit ukrainischer Zulassung und entdeckten über 400.000 Euro Bargeld in mehreren Verstecken.

Kontrolle an der Rastanlage

Der 59-jährige Ukrainer war am Freitag, den 12. Dezember, auf der A3 in Richtung Passau unterwegs, als die Deggendorfer Schleierfahnder das Fahrzeug gegen 00:35 Uhr an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd anhielten. Bei der Überprüfung stießen die Beamten im Inneren des Porsche auf die große Summe Bargeld.

Bargeld beschlagnahmt

Da der Fahrer keine schlüssige Erklärung zur Herkunft des Geldes liefern konnte, beschlagnahmten die Polizisten die Summe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizei Straubing übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.