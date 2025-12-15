Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Polizei findet über 400.000 Euro im Porsche auf der A3 bei Hunderdorf
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei findet über 400.000 Euro im Porsche auf der A3 bei Hunderdorf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A3 bei Hunderdorf im Landkreis Straubing-Bogen, durchsuchten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen Porsche mit ukrainischer Zulassung und entdeckten über 400.000 Euro Bargeld in mehreren Verstecken.

Kontrolle an der Rastanlage

Der 59-jährige Ukrainer war am Freitag, den 12. Dezember, auf der A3 in Richtung Passau unterwegs, als die Deggendorfer Schleierfahnder das Fahrzeug gegen 00:35 Uhr an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd anhielten. Bei der Überprüfung stießen die Beamten im Inneren des Porsche auf die große Summe Bargeld.

Bargeld beschlagnahmt

Da der Fahrer keine schlüssige Erklärung zur Herkunft des Geldes liefern konnte, beschlagnahmten die Polizisten die Summe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizei Straubing übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel