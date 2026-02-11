type here...
Polizei findet vermissten Rentner tot in Donau bei Obernzell
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei findet vermissten Rentner tot in Donau bei Obernzell

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagvormittag, dem 10. Februar 2026, entdeckte die Polizei in der Donau bei Obernzell, Landkreis Passau, eine leblose Person. Inzwischen konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Vermisster 79-Jähriger identifiziert

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 79-jährigen Mann, der seit dem 13. Dezember 2025 aus Eggenfelden vermisst wurde. Es gibt keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Danksagung und Datenschutz

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für ihre Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Zudem wird darum gebeten, sämtliches übersandtes Bildmaterial und datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus den Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verfolgungsfahrt von Altenmünster bis Adelsried: Polizei sucht Fahrer eines grauen Audi Q5

0
In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich...
Bayern

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Schwerer Unfall bei Alteneich – Fahrer schwerst verletzt

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist am Samstagnachmittag...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 13.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 15.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel