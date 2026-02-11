Polizei findet vermissten Rentner tot in Donau bei Obernzell

Am Dienstagvormittag, dem 10. Februar 2026, entdeckte die Polizei in der Donau bei Obernzell, Landkreis Passau, eine leblose Person. Inzwischen konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Vermisster 79-Jähriger identifiziert

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 79-jährigen Mann, der seit dem 13. Dezember 2025 aus Eggenfelden vermisst wurde. Es gibt keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Danksagung und Datenschutz

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für ihre Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Zudem wird darum gebeten, sämtliches übersandtes Bildmaterial und datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus den Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.