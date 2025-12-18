Newsletter
Polizei Freising verhinderte Betrug an Senior: Geldabholer festgenommen, Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FREISING, 18.12.2025. Am gestrigen Mittwoch, den 17.12.2025, gelang es der Polizei in Freising einen Geldabholer festzunehmen und das Betrugsopfer vor weiterem finanziellem Schaden zu bewahren.

Senior aus Freising wird Opfer von Anlagebetrug

Ein 82-jähriger Deutscher aus Freising war bereits in der Vergangenheit auf angeblich lukrative Anlagemöglichkeiten hereingefallen, bei denen er Zahlungen an eine betrügerische Firma leistete, die vorgab, sein Vermögen zu vermehren.

Zivilcourage der Polizei verhindert weiteren Schaden

Da eine Onlineüberweisung nicht mehr möglich war, wurde dem Senior vorgeschlagen, dass er Bargeld übergeben könne, welches dann für ihn angelegt werden sollte. Nachdem die Polizeiinspektion Freising von dem Vorfall Kenntnis erhielt, betreute sie den Senior intensiv. Gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Erding und der Kriminalpolizeiinspektion für Zentralaufgaben zielte man darauf ab, den Abholer auf frischer Tat zu ertappen.

Festnahme eines Tatverdächtigen

Am gestrigen Nachmittag gelang es, einen 21-jährigen Ukrainer festzunehmen, als er dem Betrugsopfer den Umschlag mit einem fünfstelligen Eurobetrag abnehmen wollte. Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend erfolgte die Überstellung des 21-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

