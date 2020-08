Polizei führt in Gersthofen Schwerpunktkontrolle der „Tuning-Szene“ durch

In der Nacht von Freitag, den 21.08.2020, führte die Polizei eine Schwerpunktkontrolle im Bereich der „Tuning-Szene“ durch. Ca. 50 Einsatzkräfte, darunter auch KFZ-Sachverständige, waren hierzu eingebunden.

Neben den technischen Veränderungen an den Fahrzeugen standen auch das Fahrverhalten, sowie Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung im Focus.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Verstößen in Zusammenhang mit der Szene. Teilweise trafen sich hunderte Anhänger der Szene an Tankstellen und Parkplätzen in Augsburg und Umgebung. Hierbei kam es zu Ruhestörungen und rücksichtlosen und gefährlichen Fahrmanöver bis hin zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

In der Nacht wurden insgesamt 60 Fahrzeuge und 142 Personen kontrolliert. Dabei gab es neun verkehrsrechtliche Beanstandungen. Zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Bei drei Fahrzeugen waren die Beanstandungen so gravierend, dass die Polizei die Fahrzeuge noch vor Ort sicherstellte und abschleppen ließ.

Gegen 51 Personen wird zudem wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt.

