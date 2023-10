Gersthofen | Unbestätigte Meldungen über Ansprachen von Kindern durch Fremde sorgen für Verunsicherung

Seit Freitag sind bei der Polizei Gersthofen drei Meldungen über Ansprachen von Kindern durch Fremde eingegangen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich jedoch keiner der gemeldeten Vorfälle bestätigt. Ein Kind in Gablingen berichtete, von einem Fremden angesprochen worden zu sein. Ähnliches wurde von einem Kind in Neusäß berichtet. In der Zwischenzeit kontaktierten besorgte Eltern die Polizeiinspektion Gersthofen sowie Schulen in der Region von Gersthofen.Noch bevor die Polizei die Meldungen vollständig überprüfen konnte, war die Situation eskaliert. Unter anderem in Elternchats eine Dynamik, die zur Verbreitung von Fehlinformationen und vor allem zur Verunsicherung im gesamten Umkreis führt.

Die Polizei nimmt solche Mitteilungen ernst und ergreift unverzüglich alle alle notwendigen Maßnahmen. Gleichzeitig steht die Polizei in regelmäßigem und engem Kontakt. Im Kontakt mit den Schulen wurde die Polizei Gersthofen auch in den oben oben geschilderten Fällen aktiv.

Da weiterhin eine große Verunsicherung besteht, steht die Polizei als Ansprechpartner

für offene Fragen jederzeit zur Verfügung.

Es wird gebeten sich bei Fragen direkt an die Polizei zu wenden. Öffentlich verbreitete Spekulationen und Zusammenfassungen von Gerüchten über Kettenbriefe, Messenger-Dienste oder soziale Medien tragen lediglich zur Verunsicherung bei. Digitale Kettenbriefe sind aus Sicht der sind aus Sicht der Polizei nicht hilfreich, wenn es darum geht, eine zielführende Lösung zu finden.

Bitte wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich direkt an den polizeilichen Notruf 110.