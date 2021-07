Polizei hat Tuning- und Auto-Poser-Szene in Augsburg Stadt und Land weiter fest im Blick

Am kommenden Wochenende (02.07. bis 04.07.2021) wird die Polizei erneut verstärkt die Tuning- und Auto-Poser-Szene in Stadt und Land im Auge behalten.

Bereits an den vergangenen Wochenenden konnten durch gezielte Aktionen eine Vielzahl an Verstößen verfolgt werden. Insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gutachtern des TÜV ermöglicht auch versteckte Mängel aufzudecken.

So wurden zuletzt zwei Pkw im Stadtgebiet Augsburg aufgrund des Verdachts einer Manipulation an der Abgasanlage sichergestellt und einem Gutachter zugeführt. Ziel einer solchen Manipulation ist es, den Geräuschpegel des Fahrzeugs deutlich zu erhöhen.