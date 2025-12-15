Polizei Hof gelingt Schlag gegen Telefonbetrüger: Zwei Festnahmen in Aachen

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof nach dem schockierenden Betrugsanruf in Hof vom 21. Oktober haben zu einem bedeutenden Fortschritt geführt. Am 10. Dezember wurden bei Durchsuchungen mehrerer Wohnobjekte zwei weitere Verdächtige festgenommen, die nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft sitzen.

Ermittlungen führen nach Nordrhein-Westfalen

Im Ausgangsfall versuchten Telefonbetrüger, ein Ehepaar in Hof dazu zu bringen, Wertgegenstände vor die Haustür zu legen. Der 71-jährige, pensionierte Polizeibeamte durchschaute die Masche jedoch und nahm den sogenannten Geldabholer fest, bis die Polizei eintraf. Für diesen 21-jährigen Tatverdächtigen wurde bereits kurz darauf Haftbefehl erlassen. Die umfassenden Ermittlungen führten die Kriminalpolizei Hof schließlich zu mehreren mutmaßlichen Mittätern im Raum Aachen, darunter Personen mit höherwertigen Funktionen innerhalb der Gruppe. Unterstützt von lokalen Polizeikräften durchsuchten Ermittler der Kripo Hof am 10. Dezember 2025 mehrere Wohnungen in der Region.

Zwei weitere Festnahmen – mutmaßlicher Hauptakteur in Haft

Diese Durchsuchungen führten zur Festnahme zweier Verdächtiger. Einer von ihnen gilt als der mutmaßliche Hauptakteur der Tätergruppe. Bereits zuvor war ein anderes Mitglied der Gruppierung bei einer Geldabholung in Nürnberg auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, sodass es sich ebenfalls in Untersuchungshaft befindet. Mit diesen Maßnahmen konnten die Behörden einen entscheidenden Schlag gegen die Täterstrukturen führen. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft setzen ihre Ermittlungen gegen die Betrugsmasche fort.