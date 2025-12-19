Newsletter
Polizei identifiziert 52-jährige Unfallfahrerin nach tödlichem Unfall bei Riekofen
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Riekofen/Sünching – Ein erfolgreicher Ermittlungserfolg für die Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau: Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am 4. September 2024 bei Riekofen wurde eine Tatverdächtige identifiziert. Der aktuelle Stand der Ermittlungen wurde in einem Mediengespräch am 19. Dezember vorgestellt.

Mediengespräch im Polizeipräsidium Oberpfalz

Am 19. Dezember trafen sich Medienvertreter zu einem Pressegespräch im Polizeipräsidium Oberpfalz. Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner, Leiter der Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau, und Polizeihauptkommissar Josef Neft, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, informierten über die aktuellen Entwicklungen des tödlichen Verkehrsunfalls bei Riekofen.

Tödlicher Unfall und umfassende Fahndung

In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2024 ereignete sich ein tödlicher Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sünching und Riekofen, bei dem der 24-jährige Vinzenz L. ums Leben kam. Der Unfallverursacher war zunächst flüchtig. Die Polizei richtete zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungsgruppe „BAO Unfallflucht“ ein. Entgegen der ersten Einschätzung eines Gutachters, wurde festgestellt, dass Vinzenz L. bereits auf der Straße lag, als er überfahren wurde. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Erfolgreiche Ermittlung und Tatverdächtige identifiziert

Es wurden sofort umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und rund 2.500 Fahrzeuge im Raum Riekofen überprüft. Im Dezember 2025 erhärtete sich der Verdacht gegen eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Regensburg wurden das Fahrzeug und technische Geräte der Frau beschlagnahmt. Sie gestand in einer Vernehmung die Fahrereigenschaft ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls sind noch im Gange.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel