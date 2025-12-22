Polizei in Erlangen nimmt Mann nach Wutausbruch auf Espenweg fest und bringt ihn in Fachklinik

Am Sonntagnachmittag, den 21. Dezember 2025, ereignete sich in Erlangen ein größerer Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann hatte zuvor lautstark auf der Straße geschrien und sich danach in seinem Haus verschanzt.

Massiver Wutausbruch im Espenweg

Um etwa 14:30 Uhr begann der 37-jährige Deutsche im Espenweg herumzuschreien und beschädigte dabei auch seinen eigenen Pkw, bevor er zu seinem Wohnhaus zurückkehrte. Die Nachbarn, die den heftigen Wutausbruch mitbekamen, reagierten schnell, indem sie die restlichen Familienmitglieder in Sicherheit brachten und die Polizei alarmierten.

Polizeieinsatz mit Spezialkräften

Die zunächst eingetroffenen Beamten der Polizeiinspektion Erlangen konnten keinen Kontakt zu dem Mann herstellen, weshalb sie Unterstützung durch zusätzliche Einsatzkräfte anforderten. Spezialeinsatzkräfte der Polizei gelang es, den 37-jährigen Mann kurze Zeit später festzunehmen. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.

Unterbringung in Fachklinik

In Anbetracht seiner akuten psychischen Auffälligkeiten wurde der 37-Jährige in eine spezialisierte Fachklinik eingewiesen.

Erstellt durch: Kai Schmidt