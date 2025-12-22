Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Polizei in Erlangen nimmt Mann nach Wutausbruch auf Espenweg fest und bringt ihn in Fachklinik
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei in Erlangen nimmt Mann nach Wutausbruch auf Espenweg fest und bringt ihn in Fachklinik

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagnachmittag, den 21. Dezember 2025, ereignete sich in Erlangen ein größerer Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann hatte zuvor lautstark auf der Straße geschrien und sich danach in seinem Haus verschanzt.

Massiver Wutausbruch im Espenweg

Um etwa 14:30 Uhr begann der 37-jährige Deutsche im Espenweg herumzuschreien und beschädigte dabei auch seinen eigenen Pkw, bevor er zu seinem Wohnhaus zurückkehrte. Die Nachbarn, die den heftigen Wutausbruch mitbekamen, reagierten schnell, indem sie die restlichen Familienmitglieder in Sicherheit brachten und die Polizei alarmierten.

Polizeieinsatz mit Spezialkräften

Die zunächst eingetroffenen Beamten der Polizeiinspektion Erlangen konnten keinen Kontakt zu dem Mann herstellen, weshalb sie Unterstützung durch zusätzliche Einsatzkräfte anforderten. Spezialeinsatzkräfte der Polizei gelang es, den 37-jährigen Mann kurze Zeit später festzunehmen. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.

Unterbringung in Fachklinik

In Anbetracht seiner akuten psychischen Auffälligkeiten wurde der 37-Jährige in eine spezialisierte Fachklinik eingewiesen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – Fahrer stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Montags, 22....

Neueste Artikel