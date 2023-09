Am 13.09.23 gegen 12:30 Uhr bemerkte eine 69-jährige Zeugin einen Mann in der Aichacher Hauptstraße, der vor dem Jobcenter offen sichtbar an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

Die Zeugin informierte umgehend die Polizei, die den 50-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf in der Bahnhofstraße antraf und festnahm.

Gegen den Beschuldigten wird nun strafrechtlich wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt.