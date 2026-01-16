Polizei Kempten sucht neue Hinweise im Mordfall Sonja Hurler von 1981 und Verbindung zum Fall Marion Baier 1973

KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten arbeitet weiterhin intensiv an der Aufklärung des Mordfalls Sonja Hurler, der sich im Jahr 1981 ereignete. Das damals 13-jährige Mädchen verschwand auf dem Weg zur Großmutter in Heiligkreuz in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1981 und kam dort nie an.

Neue Spur führt zu ungelöstem Mordfall in Zirndorf

Ermittler gehen mittlerweile einer neuen Spur nach, die den Fall Sonja Hurler mit einem weiteren Mordfall in Zirndorf (Mittelfranken) verbindet. Dort war die 12-jährige Marion Baier in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 nach einem Fischerfestbesuch mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet worden. Auch dieser Mord konnte bis heute nicht aufgeklärt werden.

Hoffnung auf neue Zeugenhinweise

Aufgrund der Parallelen in beiden Mordfällen appellieren die Ermittler an die Bevölkerung aus dem Raum Kempten im Allgäu sowie aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth mit den Vororten Zirndorf und Oberasbach. Sie hoffen auf Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten.

Die ZDF-Sendung wird am 21.01.2026 um 20:15 Uhr ausgestrahlt und kann im Anschluss über die Mediathek des Senders abgerufen werden.