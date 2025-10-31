Polizei Kronach stoppt BMW auf B85: Drogen und Bargeld sichergestellt, Ermittlungen eingeleitet

KRONACH. Am Mittwochabend führte die Polizei Kronach eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße B85 durch, bei der ein vollbesetztes Auto untersucht wurde. Die Beamten stellten dabei Betäubungsmittel und Bargeld sicher.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Gegen 20 Uhr wurde der BMW, in dem sich vier Personen befanden, bei Kronach angehalten. Die Kontrolle ergab, dass drei der Insassen, im Alter von 18 bis 23 Jahren, diverse Drogen wie Haschisch und Ecstasy-Tabletten sowie rezeptpflichtige Medikamente bei sich trugen. Außerdem fanden die Beamten ein Tierabwehrspray und ein verbotenes Einhandmesser. Der 19-jährige Fahrer stand zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss.

Wohnungsdurchsuchungen bestätigen Verdacht

In den darauffolgenden Wohnungsdurchsuchungen konnten weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Die 18, 19 und 23 Jahre alten Männer sehen sich nun strafrechtlichen Konsequenzen aufgrund der verschiedenen Rauschgiftdelikte entgegen.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen, um den Fall umfassend zu klären.