Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
14.8 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei Kronach stoppt BMW auf B85: Drogen und Bargeld sichergestellt, Ermittlungen eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KRONACH. Am Mittwochabend führte die Polizei Kronach eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße B85 durch, bei der ein vollbesetztes Auto untersucht wurde. Die Beamten stellten dabei Betäubungsmittel und Bargeld sicher.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Gegen 20 Uhr wurde der BMW, in dem sich vier Personen befanden, bei Kronach angehalten. Die Kontrolle ergab, dass drei der Insassen, im Alter von 18 bis 23 Jahren, diverse Drogen wie Haschisch und Ecstasy-Tabletten sowie rezeptpflichtige Medikamente bei sich trugen. Außerdem fanden die Beamten ein Tierabwehrspray und ein verbotenes Einhandmesser. Der 19-jährige Fahrer stand zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss.

Wohnungsdurchsuchungen bestätigen Verdacht

In den darauffolgenden Wohnungsdurchsuchungen konnten weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Die 18, 19 und 23 Jahre alten Männer sehen sich nun strafrechtlichen Konsequenzen aufgrund der verschiedenen Rauschgiftdelikte entgegen.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen, um den Fall umfassend zu klären.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...

Neueste Artikel