Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizei Mittelfranken informiert über Erreichbarkeit während der Feiertage
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei Mittelfranken informiert über Erreichbarkeit während der Feiertage

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken sendet allen Leserinnen und Lesern ihrer Meldungen herzliche Weihnachtsgrüße und wünscht ein frohes Fest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026.

Erreichbarkeit der Pressestelle über die Feiertage

Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel hinweg bleibt die Pressestelle für Sie erreichbar. Nachfolgend finden Sie die Zeiten, zu denen Sie die gewohnte Rufnummer kontaktieren können:

  • Freitag, 26.12.2025: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr
  • Montag, 29.12.2025: 07:00 Uhr – 16:00 Uhr
  • Dienstag, 30.12.2025: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr
  • Donnerstag, 01.01.2026: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr
  • Freitag, 02.01.2026: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr
  • Sonntag, 04.01.2026: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr
  • Montag, 05.01.2026: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Kein Dienst am Dreikönigstag

Bitte beachten Sie, dass die Pressestelle am Dienstag, den 06.01.2026, nicht besetzt sein wird.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel