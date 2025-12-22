Polizei Mittelfranken informiert über Erreichbarkeit während der Feiertage

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken sendet allen Leserinnen und Lesern ihrer Meldungen herzliche Weihnachtsgrüße und wünscht ein frohes Fest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026.

Erreichbarkeit der Pressestelle über die Feiertage

Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel hinweg bleibt die Pressestelle für Sie erreichbar. Nachfolgend finden Sie die Zeiten, zu denen Sie die gewohnte Rufnummer kontaktieren können:

Freitag, 26.12.2025: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr

Montag, 29.12.2025: 07:00 Uhr – 16:00 Uhr

Dienstag, 30.12.2025: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Donnerstag, 01.01.2026: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr

Freitag, 02.01.2026: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Sonntag, 04.01.2026: 11:00 Uhr – 14:00 Uhr

Montag, 05.01.2026: 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Kein Dienst am Dreikönigstag

Bitte beachten Sie, dass die Pressestelle am Dienstag, den 06.01.2026, nicht besetzt sein wird.

Erstellt durch: Janine Mendel