Polizei München zieht arbeitsreiche Silvesternacht-Bilanz: Zahlreiche Einsätze und Sachschäden

Die Silvesternacht in München hielt die Polizei erneut auf Trab. Zwischen dem 31.12.2025, 18:00 Uhr, und dem 01.01.2026, 07:00 Uhr, wurden knapp 680 Einsätze verzeichnet.

Vielfältige Einsätze in der Silvesternacht

Unter den Einsätzen zählten 42 Ruhestörungen, 33 Körperverletzungsdelikte, über 75 Vorfälle mit Pyrotechnik und 85 brandbezogene Einsätze. Im Zentrum der Feiern waren der Marienplatz und die Fußgängerzone, wo zum Jahreswechsel rund 6.000 Personen zusammenkamen. Ein Feuerwerksverbot war von 21:00 bis 02:00 Uhr in Kraft. Am Friedensengel, dem Europaplatz und in umliegenden Parkanlagen feierten rund 3.000 Personen; der Bereich war von 23:30 bis 01:45 Uhr verkehrsfrei. Ebenfalls sammelten sich etwa 6.000 Besucher am Olympiaberg sowie mehrere tausend Teilnehmer auf der “Silvestermeile” entlang der Ludwigstraße.

Zwischenfälle trüben friedliche Stimmung

Gegen 22:45 Uhr setzten Unbekannte vermutlich mittels Pyrotechnik eine Gartenhecke im Amalienweg in Kirchheim in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Um 00:30 Uhr wurde ein Polizeifahrzeug, das in der Candid Straße auf Einsatzfahrt war, wahrscheinlich durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Der Sachschaden beträgt über tausend Euro. Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen.

Zeugenaufruf: Hinweise zu Vorfällen an der Candidstraße (Untergiesing) oder Amalienweg (Kirchheim) nimmt das Polizeipräsidium München unter Tel. 089/2910-0 entgegen.

Das Abbrennen von Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung ist bis Mitternacht innerhalb des Mittleren Rings (Umweltzone) sowie im Tierpark Hellabrunn verboten.

In Haar kam es am 30.12.2025, gegen 04:50 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein 40-jähriger Fußgänger mit einem Pkw kollidierte und mit Frakturen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Weitere Vorkommnisse über die Feiertage

Ebenfalls am 30.12.2025, um 19:15 Uhr, wurde in Schwabing eine Wohnung mit einem Feuerwerkskörper attackiert. Die Balkontür der Wohnung in der Jakob-Klar-Straße stand offen, als ein Böller hereinflog und Schäden am Fußboden und Rußansätze an Wänden und Decke verursachte. Die Schadenssumme wird auf über tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Aschheim brach am 30.12.2025, um 22:00 Uhr, ein Fettbrand in einem Restaurant aus. Angestellte versuchten, das Feuer zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf und den Brand vollständig löschen konnte. Grill und Lüftungsanlage wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.