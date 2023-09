Polizei nimmt 2.400 Klimaaktivisten in Den Haag fest

Die niederländische Polizei hat bei Protesten in Den Haag 2.400 Klimaaktivisten festgenommen. Unter ihnen befänden sich auch zahlreiche Minderjährige, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Gruppierung „Extinction Rebellion“ hatte zuvor erneut dazu aufgerufen, die Autobahn 12 zu blockieren, um Druck auf die Regierung in Den Haag auszuüben.

Extinction Rebellion (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Nach Angaben der Klimaaktivisten nahmen an rund 25.000 Personen an der Demonstration teil. Vertreter der Stadt sprachen hingegen von 10.000 Teilnehmern. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, um die Blockade zu räumen.

Die Festgenommenen wurden mit Bussen abtransportiert. „Extinction Rebellion“ fordert die Regierung der Niederlande unter anderem auf, die staatlichen Subventionen für fossile Energieträger in der Luftfahrt- und Schifffahrtsbranche zu streichen.