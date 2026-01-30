type here...
Polizei nimmt 33-jährigen Tatverdächtigen nach Wohnungsbrand in Fürth fest
In Fürth kam es am Donnerstagmittag (29.01.2026) in der Angerstraße zu einem Wohnungsbrand. Die Ermittlungen der Polizei deuten auf vorsätzliche Brandstiftung hin, und ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Um 12:00 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle eine Rauchentwicklung in der Angerstraße. Vor Ort bestätigten Feuerwehr und Polizei den Brand in einer Wohnung. Dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte konnten Schäden an umliegenden Wohnungen verhindert werden.

Wohnung vorübergehend unbewohnbar

In der vom Brand betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, und die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

33-jähriger Bewohner unter Verdacht

Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der Verdacht richtet sich gegen den 33-jährigen deutschen Wohnungsinhaber, der nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof in Fürth festgenommen wurde. Er steht im Verdacht der schweren Brandstiftung und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Fürth führt die Ermittlungen fort.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

