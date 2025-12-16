Polizei nimmt Audi-Betrüger in Mannheim fest: Rumänischer Täter bei fingierter Übergabe verhaftet

MANNHEIM. (1189) Am Samstag, den 13. Dezember 2025, meldete ein aufmerksamer Zeuge ein verdächtiges Fahrzeuginserat bei der Polizei. Bei der inszenierten Fahrzeugübergabe in Mannheim konnte der Täter umgehend festgenommen werden.

Verdächtige Online-Anzeige

Ein Zeuge informierte am Samstagnachmittag die Polizeiinspektion Stein über ein auffälliges Angebot auf einer Online-Plattform: Ein Audi RS7 Sportback wurde für unter 30.000 Euro angeboten. Dieser niedrige Preis erregte nicht nur Aufmerksamkeit, sondern es wurden auch bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten Ungereimtheiten festgestellt. Es handelte sich um ein betrügerisch erlangtes Fahrzeug. Der ursprüngliche Halter hatte bereits im November 2025 Anzeige erstattet, da er nie den vereinbarten Kaufpreis erhalten hatte. Ihm wurde lediglich ein Bild einer angeblichen Überweisung gezeigt, die nie auf seinem Konto einging.

Festnahme bei fingierter Fahrzeugübergabe

Der Zeuge arrangierte ein Treffen mit dem mutmaßlichen Betrüger, bei dem die Polizei den Täter direkt festnehmen konnte. Der sichergestellte Audi RS7 hat einen geschätzten Wert von rund 45.000 Euro. Die Ermittlungen vor Ort wurden vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken durchgeführt. Dabei wurde bekannt, dass gegen den 22-jährigen rumänischen Verdächtigen ein offener Haftbefehl bestand. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Warnung der Polizei

Die Kriminalpolizei warnt ausdrücklich vor Betrügern bei Autoverkäufen: „Händigen Sie bei einem Verkauf nie das Fahrzeug, die Schlüssel und die dazugehörigen Papiere aus, bevor Sie das Geld erhalten haben oder es auf Ihrem Konto eingegangen ist.“

Erstellt durch: Kai Schmidt