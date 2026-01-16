Polizei Oberbayern Süd spendet 7522 Euro an Tabaluga Kinderstiftung zur Unterstützung bedürftiger Kinder

Seit Jahren beweist das Polizeipräsidium Oberbayern Süd durch die Spendenaktion „Wir zeigen Herz“ Großherzigkeit und Nächstenliebe. Heute überreichte Polizeivizepräsident Michael Siefener einen Scheck in Höhe von 7522 Euro an Verena Scheffauer von der Tabaluga Kinderstiftung.

Unterstützung für die Tabaluga Kinderstiftung

Verena Scheffauer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung, nahm die Spende mit großer Freude entgegen und bedankte sich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern im Namen der Tabaluga Kinderstiftung. Ziel der Unterstützung ist, die Lebensbedingungen der betreuten Kinder zu verbessern. Polizeivizepräsident Siefener erklärte: „Mit unserer Spende möchten wir die Lebensbedingungen der Kinder, die der Tabaluga Kinderstiftung anvertraut sind, weiter verbessern. So erhalten sie besseren Zugang zu Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, wie zum Beispiel der Teilnahme an Sportvereinen oder zusätzlichen therapeutischen Maßnahmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die durch ihre Spende zum Erreichen der hervorragenden Summe beigetragen haben.“

Umfangreiche Betreuung für benachteiligte Kinder

In den Projekten der Tabaluga Kinderstiftung werden jedes Jahr 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Mädchen und Jungen individuell betreut. Viele von ihnen verbringen ihre gesamte Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter bei Tabaluga. Zu den Angeboten gehören acht familienähnliche Kinderwohngruppen, zwei Familienstellen, betreutes Wohnen für junge Erwachsene und ein Montessori-Kindergarten.

Stärkung und Entlastung für Familien

Das Familienzentrum Sternstundenhaus der Stiftung bietet darüber hinaus ambulante Betreuung für Eltern und Geschwister von lebensbedrohlich erkrankten Kindern und Familien mit Gewalterfahrung. Ziel ist es, Entlastung und Stärkung im schweren Lebensalltag zu bieten.