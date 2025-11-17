Newsletter
Montag, November 17, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei-Schüsse auf Zwölfjährige in Bochum

In Bochum hat die Polizei in der Nacht zu Montag ein zwölfjähriges Mädchen niedergeschossen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Polizei berichten, wurde das Kind lebensgefährlich verletzt.

Polizist (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den Angaben zufolge soll die Zwölfjährige mit zwei Messern auf die Beamten losgegangen sein. Zuvor war das gehörlose Mädchen aus einer Wohngruppe verschwunden. Sie wurde schließlich in der Wohnung der ebenfalls gehörlosen Mutter gefunden, der laut eines Berichts der “Bild” das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht bereits entzogen worden waren.

Wie der WDR berichtet, sollen die Polizisten bei dem Vorfall auch einen Taser eingesetzt haben. Die Essener Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

