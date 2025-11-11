Polizei Schwandorf: Tatverdächtige nach politisch motivierten Graffiti ermittelt

In Schwandorf kam es in der vergangenen Woche zu politisch motivierten Graffiti-Sachbeschädigungen. Diese wurden an mehreren Gebäuden hinterlassen und führten zu einer intensiven Ermittlungstätigkeit der Polizei.

Kontrollaktion in der Nacht zum 9. November

Wie bereits berichtet, verstärkten zivile Einsatzkräfte aus Amberg zusammen mit der Polizeiinspektion Schwandorf ihre Fahndungsmaßnahmen und kontrollierten in der Nacht auf Sonntag, 9. November, gegen 00:30 Uhr drei verdächtige Personen in der Ettmannsdorfer Straße. Dabei fiel ein 16-jähriger Deutsch-Amerikaner aufgrund von Tritten gegen ein Gartentor auf.

Sicherstellung von Beweismaterial

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei einem 15-jährigen Deutschen einen Schlagring und Utensilien, die dem Anbringen von Graffiti zugeordnet werden können. Zusätzlich wurde bei einem 17-jährigen Deutschen ein selbst gebauter pyrotechnischer Gegenstand sichergestellt.

Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Eine darauf folgende Wohnungsdurchsuchung förderte weiteres Beweismaterial zutage, darunter mehrere Spraydosen. Die bisherigen Erkenntnisse erhärten den Verdacht, dass der 15- und der 16-Jährige für die Graffiti-Serie vom 3. auf den 4. November in Schwandorf verantwortlich sind. Die Kriminalpolizei Amberg führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti.

Es wird derzeit überprüft, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Graffitis in der Zeit vom 5. auf den 6. November – unter anderem an Brückenpfeilern der B85 bei Irlaching und auf der neuen Nabbrücke – verantwortlich sind.