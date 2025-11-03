Polizei sichert unterschlagenen Audi auf Bayreuther Großparkplatz

Bayreuth – Am Freitagabend konnten zivile Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt auf dem Großparkplatz Andechsstraße einen unterschlagenen Audi sicherstellen.

Polizeibeamte werden auf geparkten Audi aufmerksam

Gegen 20.30 Uhr bemerkten die Beamten einen Audi A3, der auf dem Großparkplatz geparkt war. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs und des Fahrers, einem 29-jährigen Mann mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit, kamen erstaunliche Details ans Licht. Der Fahrer hatte nach der Kündigung seines Arbeitsverhältnisses den Firmenwagen nicht wie vorgesehen zurückgegeben. Aus diesem Grund war der Audi zur Fahndung ausgeschrieben.

Folgen für den 29-jährigen Fahrer

Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und der 29-Jährige muss sich nun wegen Unterschlagung strafrechtlich verantworten.