Montag, Dezember 15, 2025
Polizei sorgt für friedlichen Verlauf mehrerer politischer Demonstrationen in Nürnberger Innenstadt
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Montagabend, dem 15. Dezember 2025, war die Innenstadt von Nürnberg erneut Schauplatz mehrerer politischer Versammlungen. Durch den Einsatz der Polizei konnten direkte Konfrontationen zwischen den verschiedenen politischen Gruppen verhindert und ein ordnungsgemäßer Versammlungsverlauf sichergestellt werden.

Politische Versammlungen treffen aufeinander

Ab 18:00 Uhr versammelten sich ca. 30 Personen auf dem Hallplatz, um an einer angemeldeten Versammlung mit dem Titel „Deutschland im Würgegriff linksextremer Propaganda“ teilzunehmen. Zur gleichen Zeit organisierten sich rund um den Hallplatz mehrere Gegendemonstrationen, mit etwa 150 Teilnehmern. Um die Gruppen zu trennen, setzte die Polizei Sperrgitter ein.

Aufzüge ziehen durch die Innenstadt

Nach der Auftaktkundgebung führten die Teilnehmer der ersten Versammlung einen Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt durch, an dem bis zu 70 Personen teilnahmen. Gleichzeitig bewegte sich ein Großteil der Gegendemonstranten auf einer genehmigten alternativen Route.

Polizei verhindert Eskalation

Während des Aufzugs versuchten Gegendemonstranten wiederholt, den Streckenverlauf zu blockieren, was jedoch durch das Eingreifen der Polizei verhindert wurde. Nachdem der Aufzug zurück zum Hallplatz gelangt war, wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 21:15 Uhr beendet.

Der gesamte Abend verlief ohne größere Störungen. Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einheiten der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

