Polizei stellt entwendete Pedelecs in Nürnberg sicher: Tatverdächtiger festgenommen, Zeugen gesucht

NÜRNBERG. Am späten Freitagabend, dem 23. Januar 2026, sicherte die Polizeiinspektion Nürnberg-West im Westen Nürnbergs mehrere mutmaßlich gestohlene Pedelecs. Dabei wurde ein Tatverdächtiger noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Ermittlung.

Zeugenhinweis führt zur Sicherstellung von Pedelecs

Ein Zeuge alarmierte gegen 20:45 Uhr die Polizei über den Notruf und gab an, in der Seeleinsbühlstraße drei Personen beobachtet zu haben, die mehrere Pedelecs in einen Hinterhof schoben. Eine sofort entsandte Polizeistreife traf an der angegebenen Adresse auf einen 26-jährigen Deutschen. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten mehrere Pedelecs, E-Scooter, verschiedene Fahrradteile und verbotene Waffen sicher.

Ermittlungen wegen Hehlerei

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Teil der Fahrräder aus Diebstählen stammt. Die Polizeikräfte nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Zwei weitere Männer, die ebenfalls in den Diebstahl verwickelt sein könnten, flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Eine detaillierte Beschreibung der Personen liegt derzeit nicht vor.

Zeugen gesucht

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Er sieht sich nun dem Vorwurf der Hehlerei gegenüber. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte an den sichergestellten Fahrrädern eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Nürnberg-West. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Identifizierung der flüchtigen Personen sowie die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände zu weiteren Straftaten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere bezüglich des weißen Transporters, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583 0 zu melden.

