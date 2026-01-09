Polizei stoppt Bedrohung an Bildungseinrichtung in Fasangarten

Am Donnerstag, den 8. Januar 2026, sorgte ein Vorfall im Stadtteil Fasangarten für einen größeren Polizeieinsatz. Ein zunächst unbekannter Täter betrat gegen 10:00 Uhr das Gelände einer Bildungseinrichtung und bedrohte Schüler mit bedrohlichen Gesten und einem Messer. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort eilten. Der Mann, ein 21-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München, wurde ohne Widerstand festgenommen und aufgrund seines auffälligen Verhaltens in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

Betriebsunfall in Schwabing-Freimann: 54-Jähriger stirbt

Am selben Tag gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein tragischer Betriebsunfall auf einer Baustelle in Schwabing-Freimann. Ein Zeuge fand einen 54-jährigen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit leblos auf. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Bauarbeiters feststellen, der in einen tiefen Schacht gestürzt war. Das Kommissariat 13 hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären.

Brand in Milbertshofen fordert Todesopfer

Am Freitagmorgen, dem 9. Januar 2026, entdeckte ein Anwohner gegen 05:45 Uhr Flammen auf dem Balkon einer Nachbarwohnung in Milbertshofen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, dennoch wurde in der betroffenen Wohnung ein über 70-jähriger Bewohner tot aufgefunden. Zahlreiche Hausbewohner mussten evakuiert werden und mehrere Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Trickbetrug in Berg am Laim: Senior fällt auf falsches Gewinnversprechen herein

Ebenfalls am 8. Januar 2026 fiel ein über 80-jähriger Münchner einer Betrugsmasche zum Opfer. Gegen 11:00 Uhr erhielt er einen Anruf, in dem ihm ein unbekannter Mann einen Lottogewinn von 80.000 Euro versprach. Vor der Auszahlung sollte der Senior Wertkarten an Tankstellen kaufen und die Codes an den Anrufer übermitteln. Der über 80-Jährige folgte den Anweisungen und übergab telefonisch die Codes. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Polizei. Die Polizeiinspektion 24 (Perlach) nahm eine Anzeige auf, der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 61 übernommen.