Polizei stoppt Drogenfahrer bei Schwerpunktkontrollen im Landkreis Forchheim

Die Fahruntüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern bleibt eine der Hauptursachen für Unfälle auf den Straßen. Aus diesem Grund organisierten die Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt am vergangenen Samstag eine gezielte Kontrollaktion.

Erfolgreiche Verkehrssicherheitskontrolle im Landkreis Forchheim

Der Konsum von Alkohol und Drogen stellt eine erhebliche Gefahr im Straßenverkehr dar und kann zu schweren Unfällen führen. „Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Schwere Verkehrsunfälle führen zu Leid bei vielen Menschen“, erklärt Daniel Hartmann, Leiter der Polizeiinspektion Forchheim. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führen die Polizeibehörden regelmäßig Kontrollen durch. Am Samstag arbeiteten die Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt zusammen, um über 100 Verkehrsteilnehmer an verschiedenen Kontrollstellen im Landkreis Forchheim zu überwachen. Zahlreiche Alkohol- und Drogentests wurden durchgeführt, um unzurechnungsfähige Fahrer frühzeitig zu stoppen und Unfälle zu verhindern.

Zwei Blutentnahmen bei Schwerpunktkontrolle

Für zwei Fahrer hatte die Kontrollaktion weitreichende Folgen. Gegen 22.00 Uhr zeigte eine 19-jährige Fahranfängerin in Muggendorf drogentypische Auffälligkeiten. Ein Test ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Um 00.45 Uhr wurde ein 37-jähriger Opel-Fahrer in Dormitz kontrolliert, der kürzlich Cannabis konsumiert hatte. Beide Fahrer durften nicht weiterfahren, und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fortsetzung der Kontrollen geplant

Obwohl die Mehrzahl der überprüften Verkehrsteilnehmer fahrtüchtig war, planen die Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt auch im Jahr 2026 ihre gemeinsamen Kontrollen fortzusetzen und zu intensivieren. Im letzten Jahr zogen die Ebermannstädter und Forchheimer Polizisten mehr als 80 Fahrer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen.