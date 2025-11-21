Polizei stoppt mutmaßliche Baumaschinenhehler auf A3 bei Passau

BAB A3, Passau. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A3 in Richtung Österreich haben Fahnder am Donnerstagabend (20.11.2025) mehrere mutmaßlich gestohlene Baumaschinen sichergestellt. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt in dem Fall wegen Hehlerei.

Kontrolle auf der Autobahn A3

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Grenzpolizeiinspektion Passau einen Ford mit zwei bosnischen Insassen, 20 und 24 Jahre alt, auf der BAB A3. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten mehr als 15 Kettensägen und andere Baumaschinen. Die beiden Männer konnten keinen Eigentumsnachweis für die Geräte vorweisen.

Verdacht auf Hehlerei

Einige der sichergestellten Maschinen sind bereits zur Fahndung ausgeschrieben, da sie im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Eigentumsdelikt stehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Untersuchungen dauern weiterhin an.

Veröffentlicht: 21.11.2025, 11.45 Uhr