Polizei stoppt unterschlagenen Luxus-Mercedes auf A9 bei Bayreuth

Ein seit Ende September vermisster Mercedes, geschätzt auf über 100.000 Euro, wurde auf der A9 im Bereich der Anschlussstelle Bayreuth-Nord von der Verkehrspolizei gestoppt. Die Entdeckung führte zu Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Bayreuth.

Verkehrspolizei nimmt Verdächtigen ins Visier

Am Freitag gegen 13 Uhr geriet das luxuriöse Coupé ins Visier der Verkehrspolizisten. Bei der Kontrolle fiel ein Fahndungshinweis im polizeilichen Datensystem auf, was zur Sicherstellung des Fahrzeugs führte. Der Verdächtige, ein 27-jähriger Deutscher, befand sich auf dem Beifahrersitz und steht nun vor strafrechtlichen Konsequenzen wegen Unterschlagung.

Ermittlungen von Kriminalpolizei Bayreuth aufgenommen

Die Kriminalpolizei Bayreuth leitet die weiteren Ermittlungen und arbeitet dabei eng mit der Münchner Kriminalpolizei zusammen, um den Fall umfassend aufzuklären.