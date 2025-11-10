Newsletter
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei stoppt unterschlagenen Luxus-Mercedes auf A9 bei Bayreuth

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein seit Ende September vermisster Mercedes, geschätzt auf über 100.000 Euro, wurde auf der A9 im Bereich der Anschlussstelle Bayreuth-Nord von der Verkehrspolizei gestoppt. Die Entdeckung führte zu Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Bayreuth.

Verkehrspolizei nimmt Verdächtigen ins Visier

Am Freitag gegen 13 Uhr geriet das luxuriöse Coupé ins Visier der Verkehrspolizisten. Bei der Kontrolle fiel ein Fahndungshinweis im polizeilichen Datensystem auf, was zur Sicherstellung des Fahrzeugs führte. Der Verdächtige, ein 27-jähriger Deutscher, befand sich auf dem Beifahrersitz und steht nun vor strafrechtlichen Konsequenzen wegen Unterschlagung.

Ermittlungen von Kriminalpolizei Bayreuth aufgenommen

Die Kriminalpolizei Bayreuth leitet die weiteren Ermittlungen und arbeitet dabei eng mit der Münchner Kriminalpolizei zusammen, um den Fall umfassend aufzuklären.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

