Polizei sucht 15-jährige Daria P. aus Rosenheim – Raum Würzburg

Die 15-jährige Daria P. wird seit dem 16. Oktober 2026 vermisst. Die Polizei hat Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt der Jugendlichen im Raum Würzburg.

Daria sollte an diesem Freitag aus ihrer Unterkunft in Rosenheim in eine andere Unterkunft gebracht werden. Seitdem ist sie nicht mehr auffindbar.

Beschreibung der Vermissten

Daria ist etwa 170 Zentimeter groß und hat dunkelblondes Haar, das sie meist zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt. Zuletzt war sie mit einer schwarzen, langen und weiten Hose, schwarzen Sneakers und einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem hat die 15-Jährige ein Nasenpiercing. Aufgrund einer Verletzung könnten ihre Hände eingebunden sein.

Wer Daria P. seit dem 16. Oktober gesehen oder seitdem Kontakt zu ihr gehabt hat, soll sich an die Polizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

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