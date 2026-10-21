Polizei sucht 59-Jährigen aus Schöllkrippen

Ein 59-Jähriger wird seit Dienstagvormittag in Schöllkrippen vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen von Polizei und Unterstützungskräften blieben ohne Erfolg.

Hans Glaßer verließ nach bisherigen Erkenntnissen gegen 09:30 Uhr seine Wohnanschrift in der Lindenstraße und kehrte seitdem nicht zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Polizei, Feuerwehr und Personensuchhunde suchten bis in die Nacht nach dem Vermissten. Hans Glaßer ist 195 Zentimeter groß und hager. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpullover, hat einen Drei-Tage-Bart und trägt eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06021/944-0 entgegen.

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