Montag, Dezember 15, 2025
Polizei sucht Hinweise zu Fluchtauto nach Einbruch in Juweliergeschäft in Forchheim
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
NEUNKIRCHEN AM BRAND, LKR. FORCHHEIM. Neue Erkenntnisse zum nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft bringen Bewegung in den Fall. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Spuren führen zu Fluchtfahrzeug

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag, den 21. September 2025, auf Montag, den 22. September 2025, in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim ein und entkamen unerkannt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 21.000 Euro. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bamberg.

Zeugenhinweis bringt Ermittlungen voran

Am Freitagabend erhielt die Kriminalpolizei Bamberg einen entscheidenden Hinweis auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug. Ein aufmerksamer Passant entdeckte den gesuchten grauen VW Passat mit Erlangen-Höchstadter Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Von-Hirschmann-Straße in Neunkirchen am Brand. Dem Zustand des Fahrzeugs zufolge vermutet die Polizei, dass es bereits kurz nach der Tat dort abgestellt wurde.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Bamberg ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Personen, die Beobachtungen zum grauen VW Passat oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

