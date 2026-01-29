type here...
Polizei sucht vermisste 87-jährige Marie Müller in Würzburg
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizei in Würzburg fahndet seit Donnerstagnachmittag nach der 87-jährigen Marie Müller. Die demenzerkrankte Frau ist Patientin im Zentrum für Altersmedizin und verließ die Einrichtung gegen 14:30 Uhr.

Keine Hinweise auf Straftat

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Anzeichen für eine Straftat. Dennoch läuft die Suche nach der vermissten Seniorin auf Hochtouren, wobei die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung bittet.

Beschreibung der Vermissten

Marie Müller ist 160 cm groß und wiegt etwa 55 kg. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine grüne Jacke und eine dunkle Mütze. Auffällig ist, dass sie mit zwei silbernen Nordic Walking-Stöcken mit schwarzen Griffen unterwegs ist.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Müller geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel