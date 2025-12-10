Polizei sucht weiter nach vermisstem Mann aus Kelheim

KELHEIM. Im Fall des seit Samstag, dem 29. November 2025, vermissten 39-jährigen Mannes aus Kelheim setzt die Polizei heute ihre Suche im Raum Kelheim fort. Trotz intensiver Bemühungen seit seinem Verschwinden bleibt der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des Vermissten brachte bislang keine Ergebnisse.

Erneute Suchmaßnahmen der Polizei

Unter der Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut und in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kelheim werden heute umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unterstützt werden die Einsatzkräfte von den Wasserschutzpolizeigruppen aus Beilngries und Regensburg sowie einem Diensthundeführer aus der Oberpfalz.

Polizei sucht weitere Hinweise

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine detaillierte Beschreibung des Vermissten kann über den nebenstehenden Link abgerufen werden.

Veröffentlicht: 10.12.2025, 09.15 Uhr