Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen in Münchner Flughafen-S-Bahn

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall mit einem 30-jährigen Exhibitionisten, der am 2. Januar die S-Bahn zum Münchener Flughafen benutzte. Der Mann, der während der Fahrt sein entblößtes Geschlechtsteil zur Schau stellte, ist wiederholt polizeilich aufgefallen.

Unbekannte Familie als Zeugen gesucht

Am Morgen des 2. Januars fuhr der 30-Jährige gegen 08:50 Uhr mit der S8 vom Hauptbahnhof München zum Flughafen. Dabei entblößte er sich im Zug und belästigte eine, bisher nicht identifizierte, Familie. Nach der Ankunft am Flughafen verblieb der Mann im Zug und kehrte stadteinwärts zurück.

Festnahme am Ostbahnhof

Ein Zeuge informierte die Polizei, woraufhin Bundespolizisten den Mann am Ostbahnhof antrafen und festnahmen. Der wohnsitzlose Mann, der deutsch-srilankische Wurzeln hat, trug zu diesem Zeitpunkt eine schwarze Unterhose, einen weißen Pullover und dunkle Wollsocken.

Aufruf zur Zeugensuche

Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen, die Beobachtungen zur Rückfahrt des Mannes machen können. Insbesondere werden Hinweise zur unbekannten Familie und verdächtige Ereignisse während der Fahrt gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/5155500 zu melden.