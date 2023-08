Polizei und Landrat betonen: Innere Sicherheit in der Region Augsburg gewährleistet trotz Unsicherheitsgefühlen der Bevölkerung

Nach schrecklichen Ereignissen wie dem Vorfall in Langweid am Lech vor einigen Wochen, fühlen sich einige Bürgerinnen und Bürger unsicher. Obwohl Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern den Spitzenplatz in Bezug auf „Innere Sicherheit“ einnimmt und die Sicherheitslage im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ausgezeichnet ist, besteht dennoch ein Gefühl der Unsicherheit im öffentlichen Raum.

Polizeipräsident Martin Wilhelm betonte bei einem Treffen mit Landrat Martin Sailer im Landratsamt Augsburg, wie wichtig es ihm ist, durch ihre Arbeit das Vertrauen in die Polizei nachhaltig und effektiv zu stärken. Aus Sicht des Polizeipräsidenten und seines Vizepräsidenten Michael Riederer gibt es in der Region Augsburg keine besonderen Auffälligkeiten. Obwohl die Anzahl der Straftaten langsam wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie steigt, besteht keine erhöhte Besorgnis. Landrat Martin Sailer teilt diese Einschätzung und betont, dass es zum Glück keine No-Go-Areas in der Region gibt. Dies ist nicht nur dem ländlichen Raum zu verdanken, sondern auch der guten Arbeit der örtlichen Polizeiinspektionen.

Sailer führt regelmäßige Gespräche mit ihnen, um über die aktuelle Lage informiert zu bleiben und die Beamten nach Möglichkeit zu unterstützen.