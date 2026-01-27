Polizei vereitelt nächtlichen Fahrraddiebstahl in Augsburger Innenstadt

Am frühen Dienstagmorgen, den 27. Januar 2026, gelang es der Polizei in Augsburg, einen Fahrraddiebstahl am Königsplatz zu verhindern. Der Vorfall ereignete sich um 00:45 Uhr, als ein 60-jähriger Mann versuchte, ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen.

Polizeieinsatz am Königsplatz

Der Tatverdächtige wurde von Polizeikräften dabei erwischt, wie er das Schloss aufbrechen wollte. Die Beamten griffen rechtzeitig ein, um das Verbrechen zu vereiteln. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, konnte an Ort und Stelle aufgehalten werden.

Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Genauere Details zu den laufenden Ermittlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.