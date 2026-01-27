type here...
Polizei vereitelt nächtlichen Fahrraddiebstahl in Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei vereitelt nächtlichen Fahrraddiebstahl in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Dienstagmorgen, den 27. Januar 2026, gelang es der Polizei in Augsburg, einen Fahrraddiebstahl am Königsplatz zu verhindern. Der Vorfall ereignete sich um 00:45 Uhr, als ein 60-jähriger Mann versuchte, ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen.

Polizeieinsatz am Königsplatz

Der Tatverdächtige wurde von Polizeikräften dabei erwischt, wie er das Schloss aufbrechen wollte. Die Beamten griffen rechtzeitig ein, um das Verbrechen zu vereiteln. Der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, konnte an Ort und Stelle aufgehalten werden.

Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Genauere Details zu den laufenden Ermittlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel