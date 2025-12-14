Newsletter
Polizei verhindert möglichen Anschlag auf Weihnachtsmärkte in Niederbayern: Sicherheit verstärkt, Gefährdungslage unverändert
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Nach den Festnahmen von fünf Tatverdächtigen im Zusammenhang mit geplanten Anschlägen auf Weihnachtsmärkte im Raum Dingolfing-Landau bleibt die allgemeine Gefährdungslage unverändert. Die Sicherheitskonzepte hatten bereits im Vorfeld die allgemein erhöhte abstrakte Gefährdungslage berücksichtigt, weshalb die Polizei Niederbayern weiterhin präsent sein wird.

Vorsorgemaßnahmen im Vorfeld

Die Polizeidienststellen in Niederbayern und andere Sicherheitsbehörden haben die Lage im Vorfeld aufmerksam beobachtet und bewertet. In enger Zusammenarbeit mit Veranstaltern und Kommunen wurden Maßnahmen zur Sicherheit der Veranstaltungen abgestimmt und umgesetzt.

Erfolgreiche Sicherheitskonzepte

Die Festnahmen am Freitagabend (12.12.2025) belegen die erfolgreiche Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sowie die Wirksamkeit der Konzepte, die einen möglichen Anschlag verhindern konnten. Aus diesem Grund bleibt die Gefährdungslage unverändert. Anpassungen der Maßnahmen bei Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit sind derzeit nicht erforderlich, und es sind keine Absagen bekannt.

Sichtbare Polizeipräsenz

Die Polizei in Niederbayern wird weiterhin sichtbar vor Ort sein, um die subjektive Sicherheit der Besucher zu erhöhen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

