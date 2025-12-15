Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen auf Nürnberger Christkindlesmarkt – Keine konkrete Gefährdung festgestellt

Das Polizeipräsidium Mittelfranken betont die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten in der Region, insbesondere für den Nürnberger Christkindlesmarkt. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen liegen weiterhin keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vor.

Präventive Sicherheitsmaßnahmen und Präsenz auf dem Christkindlesmarkt

Einsatzleiterin Franziska Titz von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte äußerte sich zufrieden mit der aktuellen Sicherheitslage des Christkindlesmarkts. “Bislang gab es keine nennenswerte Sicherheitsstörung”, sagte sie. Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg und weiteren Sicherheitsbehörden wurden Strategien entwickelt, um die Veranstaltung sicher zu gestalten. Zu den aktualisierten Maßnahmen gehören die Einführung zusätzlicher Zufahrtssperren.

Um die Sicherheit weiter zu gewährleisten, setzt das Polizeipräsidium Mittelfranken auf eine starke Präsenz von uniformierten und zivilen Kräften auf dem Markt und dessen Umfeld. Dabei sind regelmäßig Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Neben der Besetzung von Zugangsstellen führen die Polizisten auch Streifengänge durch und sind für die Besucher ansprechbar. Dazu gehören auch selektive Taschenkontrollen zur Überwachung des Messerverbots bei Großveranstaltungen.

Taschendiebstahl und Parkverstöße im Auge behalten

Obwohl größere Sicherheitsbedrohungen ausbleiben, weist die Polizei auf die Gefahr von Taschendiebstählen hin, die jedoch momentan auf einem niedrigen Niveau sind. Besucher sollen besonders in engen Menschenmengen wachsam bleiben und bestimmte Verhaltenstipps beachten, wie das Verstauen von Wertsachen in Innentaschen und das Tragen von Taschen an der Körpervorderseite.

Ein weiteres Anliegen der Polizei sind Parkverstöße rund um den Markt, die zu kostenpflichtigem Abschleppen führen können. Um Parkprobleme und Strafen zu vermeiden, wird empfohlen, besonders an Wochenenden auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Friedliche Atmosphäre auf dem Christkindlesmarkt

Franziska Titz fasst zusammen: “Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist und bleibt ein Ort, der auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmt. Hier geht es besinnlich und friedlich zu!” Die Polizei setzt ihren Fokus auch weiterhin darauf, diese friedliche Atmosphäre zu bewahren.

Erstellt durch: Michael Konrad