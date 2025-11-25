Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Münchner Christkindlmärkte 2025
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Münchner Christkindlmärkte 2025

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Stadtgebiet und im Landkreis München finden bis zum 24.12.2025 zahlreiche Christkindlmärkte statt. Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat die Stadt München gemeinsam mit der Polizei ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet.

Sicherheitsvorkehrungen auf den Christkindlmärkten

Obwohl keine konkreten Gefährdungen bekannt sind, wird die Polizei auf den Märkten stark präsent sein. Es sind uniformierte und zivile Polizeikräfte sowie Taschendiebfahnder im Einsatz. Besonders überwacht werden die großen Märkte im Innenstadtbereich.

Am Marienplatz und in der Fußgängerzone werden polizeieigene Videokameras eingesetzt, um bei Störungen und Straftaten sofort reagieren zu können. Zudem kommt Technik zur Drohnendetektion zum Einsatz.

Verhaltenstipps für Besucher

Die Polizei München ruft die Besucher zur Zivilcourage auf und bittet darum, verdächtige Vorfälle sofort über den Polizeinotruf 110 zu melden. Das Mitführen von Waffen und Messern ist auf den Märkten verboten. Die Polizei wird entsprechende Verstöße ahnden.

Prävention gegen Taschendiebstahl

Auf den Märkten wird mit erhöhtem Aufkommen von Taschendieben gerechnet. Besucher sollten deshalb Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen oder nah am Körper tragen. Rucksäcke und Handtaschen sollten stets geschlossen vor dem Körper getragen werden. Besonders in Warteschlangen oder im Gedränge ist erhöhte Wachsamkeit geboten.

Die Polizei München wünscht allen Besuchern eine sichere und besinnliche Zeit auf den Christkindlmärkten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel