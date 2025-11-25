Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Münchner Christkindlmärkte 2025

Im Stadtgebiet und im Landkreis München finden bis zum 24.12.2025 zahlreiche Christkindlmärkte statt. Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat die Stadt München gemeinsam mit der Polizei ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet.

Sicherheitsvorkehrungen auf den Christkindlmärkten

Obwohl keine konkreten Gefährdungen bekannt sind, wird die Polizei auf den Märkten stark präsent sein. Es sind uniformierte und zivile Polizeikräfte sowie Taschendiebfahnder im Einsatz. Besonders überwacht werden die großen Märkte im Innenstadtbereich.

Am Marienplatz und in der Fußgängerzone werden polizeieigene Videokameras eingesetzt, um bei Störungen und Straftaten sofort reagieren zu können. Zudem kommt Technik zur Drohnendetektion zum Einsatz.

Verhaltenstipps für Besucher

Die Polizei München ruft die Besucher zur Zivilcourage auf und bittet darum, verdächtige Vorfälle sofort über den Polizeinotruf 110 zu melden. Das Mitführen von Waffen und Messern ist auf den Märkten verboten. Die Polizei wird entsprechende Verstöße ahnden.

Prävention gegen Taschendiebstahl

Auf den Märkten wird mit erhöhtem Aufkommen von Taschendieben gerechnet. Besucher sollten deshalb Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen oder nah am Körper tragen. Rucksäcke und Handtaschen sollten stets geschlossen vor dem Körper getragen werden. Besonders in Warteschlangen oder im Gedränge ist erhöhte Wachsamkeit geboten.

Die Polizei München wünscht allen Besuchern eine sichere und besinnliche Zeit auf den Christkindlmärkten.