Polizei warnt in Kaufbeuren und Buchloe vor QR-Briefen

Die Polizei warnt in Kaufbeuren und Buchloe vor betrügerischen Briefen im Namen der Raiffeisenbank Kirchweihtal eG. Empfänger sollen darin einen QR-Code nicht scannen und keine Zugangsdaten eingeben.

Die Schreiben fordern Kundinnen und Kunden dazu auf, ihre bei der Bank hinterlegten Daten zu überprüfen und über einen QR-Code zu bestätigen. Darin wird behauptet, die Bank sei gesetzlich verpflichtet, die Richtigkeit der Angaben regelmäßig sicherzustellen. Auf diesem Weg sollen offenbar Zugangsdaten abgefragt werden.

Wer einen solchen Brief erhält, sollte den QR-Code nicht nutzen und keine Zugangsdaten eingeben. Betroffene sollten sich stattdessen über die bekannten Kontaktdaten direkt an ihre Bank wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Schwaben Süd/West