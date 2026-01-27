Polizei warnt vor Callcenter-Betrügern in Nittendorf: Falsche Beamte und Schockanrufe täuschen Opfer

Im Raum Nittendorf kommt es momentan verstärkt zu betrügerischen Anrufen, insbesondere in den Ortsteilen Etterzhausen und Schönhofen. Betroffene sollten besonders auf der Hut sein, da sich die Anrufer als falsche Polizeibeamte ausgeben. Das Polizeipräsidium Oberpfalz rät eindringlich: “Legen Sie sofort auf!”

Vermehrte Betrugsanrufe in der Region

Die Zahl der Betrugsfälle steigt nicht nur in Nittendorf, sondern auch vereinzelt in Sinzing und Regensburg. Die Täter nutzen dabei raffinierte Tricks, um an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Ihr Hauptziel besteht darin, das Vertrauen der Betroffenen in ihre Angehörigen oder in Amtspersonen wie Polizeibeamte zu missbrauchen. Häufig trifft es ältere Menschen, die anhand von Telefonbucheinträgen identifiziert werden.

Die Maschen der Betrüger

Falsche Polizeibeamte: Die Anrufer behaupten, es sei in der Nachbarschaft zu Festnahmen von Einbrechern gekommen, bei denen ein Zettel mit den Personalien der Betroffenen gefunden wurde. Um die Wertgegenstände der Betroffenen zu schützen, sollen diese an die vermeintlichen Beamten übergeben werden.

Schockanruf: Die Täter geben sich zunächst als Angehörige der Betroffenen aus. Im weiteren Verlauf übernimmt ein angeblicher Polizist oder Staatsanwalt das Gespräch und erklärt, dass ein Angehöriger in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Kaution benötigt werde, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Präventionstipps der Polizei