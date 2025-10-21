Polizei warnt vor Einbruchgefahr: Präventionsteam verteilt Tipps in Wohngebieten Oberbayerns

Am 26. Oktober 2025 erfolgt in Deutschland die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nutzt diesen Zeitpunkt, um das Bewusstsein für den Einbruchschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schärfen.

Einbruchprävention in der dunklen Jahreszeit

Polizeibeamtinnen und -beamte der Bereitschaftspolizeiabteilungen Eichstätt und Dachau werden am 23. Oktober 2025 zwischen 16:00 und 19:00 Uhr Präventionsflyer in Wohngebieten verteilen. Dabei suchen sie den direkten Kontakt zu den Anwohnern, um aufzuzeigen, wie Einbrüche verhindert und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöht werden kann. Trotz eines allgemeinen Rückgangs der Einbruchszahlen in den letzten zehn Jahren im Bereich Oberbayern Nord bleibt jeder einzelne Vorfall einer zu viel.

Psychische Belastung für Betroffene

Für die Opfer stellt ein Einbruch oft eine erhebliche psychische Belastung dar, die das persönliche Sicherheitsempfinden nachhaltig beeinflussen kann. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wird weiterhin mit Schwerpunktkontrollen und Präventionsaktionen gegen Einbruchskriminalität vorgehen. Die Bürger werden aufgefordert, wachsam zu bleiben und präventive Verhaltenstipps zu beachten.

Praktische Tipps zur Einbruchsprävention

Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen und kein Hindernis für Einbrecher.

Ziehen Sie Haustüren nicht nur zu, sondern versperren Sie diese.

Erwecken Sie auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck, indem Sie beispielsweise Rollläden tagsüber nicht geschlossen halten, den Briefkasten regelmäßig leeren und Licht nutzen, um Ihre Anwesenheit zu suggerieren.

Nutzen Sie auch die kostenfreie kriminalpolizeiliche Fachberatung. Diese individuelle Beratung hilft, Ihr Heim durch technische Maßnahmen besser zu schützen.