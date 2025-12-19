Newsletter
Polizei zerschlägt Millionenbetrugsbande: Durchsuchungen in fünf Bundesländern führen zu umfassenden Beweismittelfunden
Polizeipräsidium München
Polizei zerschlägt Millionenbetrugsbande: Durchsuchungen in fünf Bundesländern führen zu umfassenden Beweismittelfunden

Seit September 2024 führen das Kommissariat 122 des Polizeipräsidiums München und die Zentralstelle Cybercrime Bayern intensive Ermittlungen in über 100 Fällen durch, die banden- und gewerbsmäßigen Betrug betreffen.

Verkomplizierte Betrugsmethode

Die Täter gaben sich als Mitarbeiter eines weltweit agierenden Leasing- oder Autoverleihunternehmens aus. Sie kontaktierten hauptsächlich Autohäuser und boten Fahrzeuge zum Kauf an, wobei sie gefälschte Internetseiten und Dokumente verwendeten. Nach abgeschlossener Kaufabwicklung und erfolgter Überweisung blieb die Fahrzeugübergabe aus. Zahlreiche Anzeigen aus ganz Deutschland sowie einige aus dem europäischen Ausland wurden zentral vom Kommissariat 122 in München bearbeitet.

Der bisher ermittelte Vermögensschaden beträgt über 3,2 Millionen Euro. Durch präventives polizeiliches Eingreifen konnte in einigen Fällen ein weiterer Schaden von ca. 720.000 Euro verhindert werden.

Erfolgreiche Durchsuchungsaktion

Zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 wurden in Berlin, Saarbrücken, dem Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen, dem Landkreis Hildesheim in Niedersachsen und dem Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg insgesamt acht Objekte durchsucht. Rund 90 Einsatzkräfte, unter anderem Spezialkräfte, waren beteiligt. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel wie Computer, Handys, andere Datenträger sowie Vermögensgegenstände wie eine hochwertige Armbanduhr und eine Hardware-Wallet beschlagnahmt. Falschgeld und Ausstattung zur Herstellung von Betäubungsmitteln wurden bei einem Beschuldigten gefunden.

IT-Fachwissen der Täter im Fokus

Da die Beschuldigten über hohes IT-Fachwissen verfügen, lag ein Schwerpunkt auf der Sicherung digitaler Spuren. Ein mobiles Forensik-Labor des Polizeipräsidiums München unterstützte den Einsatz. Vor Ort konnten mehrere Datenträger schnell entschlüsselt werden.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen fünf Tatverdächtige, vier davon mit bestehendem Haftbefehl. Der Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen wurde nach vorläufiger Festnahme aufgehoben. Die Ermittlungen gegen ihn laufen jedoch weiter.

Die Verdächtigten sind: ein 20-jähriger Deutsch-Italiener aus Saarbrücken (Haftbefehl), ein 24-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg (Haftbefehl aufgehoben), ein 28-jähriger Deutscher aus Berlin (Haftbefehl), ein 42-jähriger Deutscher aus Berlin und ein 39-jähriger Deutscher aus Nordrhein-Westfalen (Haftbefehl).

Weitere Ermittlungen zu möglichen Tatbeteiligten sind noch im Gange.

