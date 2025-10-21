Newsletter
Polizei zerschlägt mutmaßliches Scheinehe-Netzwerk in Nürnberg und Umgebung
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Ermittlungen gegen eine Gruppe aufgenommen, die verdächtigt wird, mehrere Scheinehen organisiert zu haben. Jüngste Durchsuchungen verstärkten den Verdacht gegen nigerianische und ungarische Staatsbürger.

Vermehrte Anträge führen zu Ermittlungen

Seit Mitte 2025 beobachtet die Ausländerbehörde Nürnberg einen Anstieg von Anträgen auf Aufenthaltskarten/EU durch nigerianische Staatsangehörige. Diese beriefen sich auf Ehen mit ungarischen Bürgern. Nachforschungen ergaben, dass diese Paare entgegen ihren Angaben nicht in Nürnberg leben und keine tatsächlichen ehelichen Gemeinschaften führen, was auf Scheinehen hindeutet – ein Vergehen gemäß dem Freizügigkeitsgesetz/EU.

Internationales Netzwerk aufgedeckt

Ungarische Staatsbürger sollen gegen Bezahlung als Scheinehepartner agieren und zu Standesämtern in Rom und Athen reisen, um dort die Trauungen durchzuführen. Diese Ehepartner reisen nur für Behördentermine nach Deutschland ein, halten sich jedoch nicht dauerhaft im Land auf.

Großangelegte Durchsuchungen und Sicherstellungen

Am 8. Oktober 2025 wurden insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse in Nürnberg, Bamberg, Berlin und Essen vollstreckt. Dabei waren 92 Polizisten, 10 Mitarbeiter der Ausländerbehörde und 7 Staatsanwälte im Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen wurden 30 Mobiltelefone und zahlreiche Dokumente beschlagnahmt. Drei nigerianische Ehepartner wurden angetroffen, jedoch keine ungarischen Beteiligten. Darüber hinaus fanden die Beamten zwei Personen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, gegen die nun gesonderte Verfahren laufen.

Aktuell laufen Ermittlungen in weiteren 38 Fällen, wobei die Identifizierung der Drahtzieher der Scheinehe-Struktur im Vordergrund steht, um sie wegen Einschleusens von Ausländern zur Rechenschaft zu ziehen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel