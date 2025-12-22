Newsletter
Polizeiaktion in Altötting, Mühldorf und Traunstein deckt zahlreiche Verstöße gegen Verbotene Prostitution auf
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeiaktion in Altötting, Mühldorf und Traunstein deckt zahlreiche Verstöße gegen Verbotene Prostitution auf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den Landkreisen Altötting, Mühldorf am Inn und Traunstein haben die Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunstein in den vergangenen Wochen ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung illegaler Prostitution umgesetzt. Die Aktion fand unter der Leitung der Zivilen Einsatzgruppe und des Einsatzzugs Traunstein in enger Zusammenarbeit mit lokalen Polizeidienststellen und Kriminalpolizeidienststellen statt.

Gezielte Kontrollen zur Aufdeckung illegaler Strukturen

Die durchgeführten Einsätze hatten das Ziel, gefährdete Personen zu schützen, illegale Strukturen aufzudecken und Verstöße konsequent zu verfolgen. Im Rahmen zahlreicher Schwerpunktkontrollen überprüften die Einsatzkräfte gezielt Örtlichkeiten, die bereits im Visier polizeilicher Ermittlungen standen. Dabei wurden diverse straf- und ordnungsrechtlich relevante Verstöße aufgedeckt. Gegen mehrere Personen wurden daraufhin Anzeigen erstattet.

Prüfung von Hinweisen auf Ausbeutung oder Zwang

Zudem führten die eingesetzten Polizeibeamten Gespräche vor Ort und stellten sicher, dass Hinweise auf Ausbeutung oder Zwang umgehend geprüft wurden. Die Polizei zieht nach der Schwerpunktaktion ein positives Fazit und bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Bekämpfung der verbotenen Prostitution konsequent fortzusetzen. Dabei wird die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachstellen weiterhin eine Schlüsselrolle spielen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

