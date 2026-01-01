Polizeiauto auf B173 verunglückt: Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Selbitz-Unfall

Ein schwerer Unfall mit einem Polizeiwagen ereignete sich in der Silvesternacht auf der B173 zwischen Selbitz und der Anschlussstelle zur A9. Bei dem tragischen Vorfall kam ein Polizeibeamter ums Leben, während zwei weitere Personen schwer verletzt wurden.

Polizeiwagen gerät ins Schleudern

Gegen 3 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Naila bei ihrer Streifenfahrt, als das Polizeiauto aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Es driftete auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Geländewagen, der von einem 42-jährigen Mann gesteuert wurde.

Tragischer Verlust und Bergungsmaßnahmen

Der Beifahrer des Streifenwagens, 25 Jahre alt, verstarb noch am Unfallort. Der 20-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie der Fahrer des Geländefahrzeugs.

Ermittlungen und Unfallaufnahme

Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Hof war vor Ort, um die Unfallursache zu klären, und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt, da beide Fahrzeuge als wirtschaftlicher Totalschaden gelten. Während der Unfallaufnahme unterstützte eine Polizeidrohne, und das Technische Hilfswerk sorgte für die Ausleuchtung der Unfallstelle. Zudem wurde eine Spezialfirma mit der Fahrbahnreinigung und dem Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe beauftragt. Die B173 war für die Dauer der Aufnahme vollständig gesperrt.