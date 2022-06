Polizeibericht Augsburg und Region 08.06.2022

Hochzoll – Pkw-Anhänger angezündet

Am 07.06.2022, gegen 20:50 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner in der Wendelsteinstraße (Bereich der 20er Hausnummern) einen brennenden Pkw-Anhänger fest. Offensichtlich wurde an dem dort abgestellten Anhänger die Schutzplane in Brand gesetzt. Dem Anwohner gelang es bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand nahezu vollständig zu löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Pkw aufgebrochen

In der Zeit vom 05.06.2022 bis 07.06.2022 schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines in der Manlichstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) abgestellten grauen Pkw, Toyota Yaris, ein. Das Fahrzeug wurde offensichtlich auch durchwühlt, jedoch befanden sich darin keine Wertgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Lechhausen – Baustellendiebstahl

Zwischen dem 03.06.2022 und dem 07.06.2022 brachen ein oder mehrere Täter mehrere Baucontainer in der Zusamstraße 11 auf. Neben mehreren hundert Liter Dieselkraftstoff wurden auch etliche Baumaschinen entwendet. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich auf nahezu 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Verkehrsunfallflucht

Am 07.06.2022 zwischen 11:30 Uhr und 18:00 wurde in der Eschenhofstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) ein silberner Pkw, Hyundai I 30, angefahren. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite des ordnungsgemäß abgestellten Pkw beschädigt und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Bärenkeller – Sachbeschädigung an Kfz

Bereits in der Nacht auf den 04.06.2022 benetzte ein Unbekannter einen schwarzen Pkw, VW T-Roc, mit einer unbekannten Flüssigkeit und beschädigte damit den Fahrzeuglack. Nachdem sich trotz einer Fahrzeugaufbereitung die angetrocknete Flüssigkeit nicht mehr entfernen ließ, muss das Fahrzeug nun neu lackiert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt – Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Heute Nacht (08.06.2022) um 01:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter im Bereich der Roten-Torwall-Straße unterwegs war. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war, führten die Beamten einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Dieser erbrachte einen Wert von knapp 1,7 Promille. Hierauf wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.