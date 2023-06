Polizeibericht Augsburg und Region – 27.06.2023

1232 – Brand einer Lagerhalle

Inningen – Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es zum Brand einer Lagerhalle in der Hohenstaufenstraße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Lagerhalle informiert. Bei Eintreffen der Beamten brannte das Dach der Halle und das Feuer hatte bereits auf das Gebäude übergegriffen. Der Gefahrenbereich wurde großräumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Berufsfeuerwehr Augsburg und örtliche freiwillige Feuerwehren war mit zahlreichen Kräften vor Ort, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Die Verkehrssperrungen konnten gegen 23.15 Uhr beendet werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt einer verbauten PV-Anlage als Brandursache naheliegend. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder Fremdverschulden schließen lassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in so einem Fall üblich, die Ermittlungen übernommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei mindestens zwei Millionen Euro.

1233 – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es in der Mühlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 62-jährigen Pkw-Fahrer.

Gegen 15.45 Uhr befuhr der 62-Jährige die Mühlhauser Straße in stadteinwärtige Richtung auf dem linken Fahrstreifen und bog nach links auf die Bürgermeister-Wegele-Straße ab. Die 55-Jährige befuhr die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung und wollte nach rechts auf die Bürgermeister-Wegele-Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost klärt gerade den genauen Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1234 – Familienstreit endet in Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und seinem Vater.

Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung informiert. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort zeigte sich der 20-Jährige äußert aggressiv und wollte auf seinen Vater losgehen. Hieran mussten ihn die Polizeibeamten hindern und fesselten ihn. Dabei wehrte sich der 20-Jährige massiv, trat und spuckte in Richtung eines Polizeibeamten. Außerdem beleidigte er die Beamten mehrfach. Da sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 20-Jährigen.

1235 – Flaschen auf Straße geworfen

Lechhausen – Am gestrigen Montag (26.06.2023) warfen zwei 36- und 41-jährige Männer Flaschen auf die Schillstraße.

Gegen 20.15 Uhr beobachteten Passanten wie die beiden Männer mehrere Glasflaschen auf die Straße warfen, die dort zu Bruch gingen und verständigten die Polizei. Bei der Aufnahme durch die Streife vor Ort zeigte sich der 36-Jährige gegenüber den Passanten aggressiv und beleidigte einen Passanten. Er musste aufgrund seines aufgebrachten Verhaltens kurzzeitig gefesselt werden. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen war, erhielten beide Männer einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die 36- und 41-jährigen Männer.

1236 – Hund ausgesetzt

Haunstetten – Am gestrigen Montag (26.06.2023) setzte eine 65-Jährige ihren Hund vor einem Supermarkt in der Haunstetter Straße aus.

Gegen 18.15 Uhr teilte ein Mitarbeiter des dortigen Supermarktes bei der Polizei mit, dass der Hund bereits seit über einer Stunde angebunden war. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte hatte die Besitzerin den Hund absichtlich dort zurückgelassen. Der Hund wurde durch die Berufsfeuerwehr anschließend in ein örtliches Tierheim gebracht.

Die 65-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Tierschutzgesetzt rechnen.

1237 – Über 2,7 Promille

Pfersee – Am gestrigen Montag (26.06.2023) verursachte ein 37-Jähriger alkoholisiert einen Verkehrsunfall im Dillingerweg und flüchtete.

Gegen 16.45 Uhr touchierte der 37-Jährige mit seinem Pkw ein geparktes Auto. Er stieg gemeinsam mit seinem Beifahrer aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Besitzer des geparkten Autos verständigte schließlich die Polizei.

Eine Polizeistreife traf den 37-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und kontrollierte ihn. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Führerschein. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 37-Jährigen.