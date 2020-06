Polizeibericht Augsburg und Region für 18.06.2020

Lechhausen –Reifenstecher und andere Sachbeschädigungen an Kfz

Im Zeitraum vom 13.06. (Sa.) bis 16.06.2020 (Di.) 12.00 Uhr wurde an einem im Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Neuburger Straße (im Bereich der 183-Hausnummern) geparkten schwarzen VW Lupo die komplette hintere linke Fahrzeugseite mit einem breiten Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Kurze Zeit später, im Zeitraum vom 16.06.2020, 23.50 Uhr bis 17.06.2020, 14.15 Uhr, wurden am gleichen Tatort zwei dort abgestellte Kleinkrafträder beschädigt. An beiden Zweirädern wurde offenbar mehrfach mit einem spitzen Gegenstand hinein gestochen und dabei alle vier Reifen beschädigt. Der Schaden hier beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Möglicherweise handelt es sich um denselben Täter wie am Vortag.

Ein paar Hausnummer entfernt, in dergleichen Straße wurden an einen weißen BMW drei Reifen, an einem daneben abgestellten Kleintransporter Opel Vivaro alle vier Reifen zerstochen. Beide Fahrzeuge sind auf den gleichen Halter zugelassen. Die Tatzeit konnte vom Geschädigten zwischen dem 16.06.2020, 23.00 Uhr und 17.06.2020, 08.30 Uhr eingegrenzt werden.

Inwieweit hier ein Tatzusammenhang mit den anderen Sachbeschädigungen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

REGIONAL REPORT

Königsbrunn – Einbrüche in Gewerbebetriebe

In der Nacht von Dienstag, 16.06.20, auf Mittwoch, 17.06.20, kam es im Gewerbegebiet Süd zu mehreren Einbrüchen. Davon betroffen sind eine Firma für Gerätetechnik im Messerschmittring, ein Gebäudekomplex mit zwei Firmen in der Richthofenstraße und ein Abfallverwertungsbetrieb in der Bobinger Straße. Der verursachte Gesamtsachschaden ist erheblich und wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Beute war hingegen kaum zu machen, so dass insgesamt lediglich Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich entwendet wurde. Auf Grund der räumlichen Nähe ist es wahrscheinlich, dass der oder die gleichen Täter für die Einbrüche verantwortlich sind. Näheres hierzu kann aber erst nach Auswertung der an den jeweiligen Tatorten gesicherten Spuren gesagt werden. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.