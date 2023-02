Lechhausen – Betäubungsmittelgeschäft aufgedeckt

Am Dienstag (31.01.2023) wurde gegen 17:30 Uhr in der Blücherstraße

durch eine Polizeistreife ein Betäubungsmittelgeschäft beobachtet. Im Anschluss sollte

der mutmaßliche Verkäufer, ein 28-jähriger Mann, einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 28-Jährige versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte

jedoch in der Gumppenbergstraße gestellt werden.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten beim 28-Jährigen Betäubungsmittel auf und

stellten diese sicher. Anschließend wurde eine Wohnungsdurchsuchung beim 28-

Jährigen durchgeführt.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen illegalem Handel mit Betäubungsmittel

ermittelt. Außerdem wird nach dem bislang unbekannten Käufer wegen Verstoß nach

dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Haunstetten – Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Dienstag (31.01.2023) ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein

Verkehrsunfall in der Königsbrunner Straße (im Bereich der 60er Hausnummern). Ein

Zeuge konnte beobachten wie ein 33-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen einen

weiteren Pkw fuhr und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Zeuge

verfolgte den Mann und informierte die Polizei. Der Mann konnte durch die

hinzugerufene Streife gestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte starker

Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2,5 Promille. Im Anschluss wurde bei dem 33-Jährigen eine

Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes

sichergestellt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Oberhausen –Diebstahl

Am Montag (30.01.2023) kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00

Uhr zu einem Diebstahl in der Donauwörther Straße (im Bereich der 80er

Hausnummern). Ein 78-jähriger Mann stellte seinen Gehwagen im Hinterhof eines

dortigen Mehrfamilienhauses ab. Als er gegen 18:00 Uhr wieder zum Abstellort

zurückkehrte musste er feststellen, dass der Gehwagen entwendet wurde.

Der Diebstahlsschaden wird auf einen hohen zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu

melden.

REGIONAL REPORT

Lauingen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weil der Tank an seinem Pkw undicht war, wurde am 31.01.2023 gegen

17.00 Uhr ein 29-Jähriger im Gewerbegebiet vor Lauingen einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis

besitzt. Zusätzlich musste durch elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauingen

anschließend die Kraftstoffspur gebunden werden. Das Fahrzeug wurde später

abgeschleppt.

Wechingen – Elektroauto in Brand

Gestern, gegen 08:45 Uhr entzündete sich vermutlich die Batterie eines

Elektro-Pkw, so dass die Feuerwehr Schwörsheim mit 10 Einsatzkräften zum Löschen

ausrücken musste. Der Pkw erlitt durch den Brand und die Löscharbeiten einen

wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 50.000, – €.

Adelsried ́- Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz und ohne Führerschein?

Größeren Ärger erwartet einen 35-Jährigen Mann aus Gersthofen, der

bereits am 16.01.2023 in Adelsried durch die Polizei kontrolliert wurde. Nachdem der

35-Jährige keinen Führerschein vorweisen konnte wurde ihm durch die

kontrollierenden Beamten eine sogenannte Kontrollaufforderung ausgehändigt, die

ihn zur Vorlage des Führerscheins bei der Polizei auffordert. Nachdem der Mann den

Führerschein zum vorgegebenen Termin nicht vorgelegt hatte, wurden weitere

Ermittlungen geführt. Dabei wurde festgestellt, dass für das geführte Fahrzeug zum

Zeitpunkt der Verkehrskontrolle gar kein Versicherungsschutz bestand. Ob der 35-

Jährige überhaupt einen Führerschein besitzt wird derzeit geprüft.

