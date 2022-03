Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.03.2022

Haunstetten – Einbruch in Bio-Discounter

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstagnacht (26.02.2022) bis Montagmorgen (28.02.2022) drangen unbekannte Täter in einen Bio-Discountmarkt in der Inninger Straße (Bereich der 90er Hausnummern) ein.

Im Geschäft machten sie sich offenbar gezielt im Bürobereich zu schaffen und versuchten sich an einem schweren Standtresor. Nachdem dieser allerdings allen Öffnungsversuchen standhielt und ihn die Täter nicht aufflexen konnten, zogen sie ohne Beute wieder ab. Hierbei hinterließen sie jedoch einen Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Lechhausen – Katalysatoren-Diebe unterwegs

Bereits mit Polizeibericht vom 21.02.2022 berichteten wir über den Diebstahl von Katalysatoren. Hierzu nun ein Update zu dieser Meldung:

Im Zeitraum vom 22. bis 28.02.2022 wurden zwei nebeneinander ansässige Kfz-Firmen bzw. Werkstätten in der Affinger Straße (Hausnummern 7 – 9) von unbekannten Tätern aufgesucht. Darunter auch der Geschädigte von der vorgenannten Meldung. Bei ihm wurden an weiteren zwei Fahrzeugen (Honda Accord und Mercedes ML 320) die Katalysatoren heraus geschnitten.

Bei seinem Nachbarn wurden an insgesamt drei Fahrzeugen (allesamt Volvo) die Katalysatoren auf gleiche Weise entwendet. Der Gesamtbeuteschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen, ebenso wie der dadurch verursachte Sachschaden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Auto-Aufbrecher unterwegs

Gestern (28.02.2022) zwischen 12.30 und 13.05 Uhr wurde ein in der Drentwettstraße (Höhe Hausnummer 3) geparkter grauer Skoda aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertüre ein und entnahm anschließend einen roten Aktenkoffer, der sich auf dem Beifahrersitz befand. Der Beuteschaden wurde mit rund 100 Euro angegeben, der Sachschaden hingegen dürfte mit mehreren hundert Euro deutlich teurer ausfallen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.